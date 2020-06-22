Два сотрудника избирательного штаба Трампа заразились коронавирусом на митинге

Врачи подтвердили заражение коронавирусом у двух организаторов избирательной кампании президента США Дональда Трама, которые присутствовали на предвыборном митинге в штате Оклахова, передает Reuters.

«Эти сотрудники присутствовали на митинге, но были в масках на протяжении всего мероприятия», — подтвердил эту информацию пресс-секретарь штаба Тим Мурто.

Ранее перед началом митинга тесты других четырех участников кампании Трампа показатели положительный результат на коронавирус. Они находятся под наблюдением врачей.

Предвыборный митинг Трампа в Оклахоме стал первым массовым мероприятием с участием президента после начала пандемии коронавирусной инфекции.

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