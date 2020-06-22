Макрон: Турция ведет в Ливии опасную игру

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкие власти в нарушении обязательств, принятых ими на берлинской конференции по урегулированию в Ливии, передает «Интерфакс».

«Я считаю сегодня, что Турция играет в Ливии опасную игру и нарушает все свои обязательства, взятые на конференции в Берлине», — заявил Макрон.

По информации французских СМИ, заявление Макрона прозвучало на фоне известия о том, что французский военный корабль Courbet был взят на прицел турецкого фрегата у берегов Ливии. Турецкое судно произвело «радарные подсветки», означающие наведение на цель.

«По правилам НАТО такое действие расценивается как враждебное», — прокомментировал ситуацию министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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