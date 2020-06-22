Прекращение набора наблюдателей на общероссийское голосование опровергли

Распространяемая в сети информация о прекращении набора наблюдателей общественными палатами регионов не соответствует действительности, передает в понедельник, 22 июня, РАПСИ.

«В настоящее время в сети Интернет от имени некоего Альянса независимых наблюдателей проводится набор «наблюдателей». Сообщается, что «Общественные палаты регионов с 20 июня 2020 года прекратили набор наблюдателей». Одновременно объявлен сбор «добровольных пожертвований на Яндекс-кошелек «Гражданин наблюдатель» на организацию этого и будущих наблюдений». Заявляем, что информация о прекращении набора наблюдателей общественными палатами регионов является не соответствующей действительности. Попытки, используя интерес граждан к предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, обманными средствами организовать невнятное параллельное «общественное наблюдение», противоречащее законодательству, неприемлемы, а стремление при этом пополнить собственную кассу через непрозрачные финансовые схемы ставит все эти действия на грань мошенничества», — следует из заявления членов Общественных палат, на которые законом об общероссийском голосовании возложена организация наблюдения.

В настоящее время Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов получили более 340 тыс. заявок более чем от 1600 общественных организаций, 18 политических партий и от российских граждан вне зависимости от их политических взглядов. Набор кандидатур в наблюдатели продолжается.

«Предлагаем всем желающим стать полноценными, обладающими всей полнотой прав наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Для этого необходимо лишь подать документы согласно установленному порядку», — отмечается в заявлении.