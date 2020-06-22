Задержанный в Курской области полицейский арестован на два месяца
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Лефортовский суд Москвы арестовал начальника районного отдела МВД по Курской области Дмитрия Борзенкова до 18 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что полицейский подозревается в госизмене. Ему вменяется статья 275 УК России.
Также известно, что руководством УМВД Курской области начата служебная проверка в отделе полиции, где работал Борзенков.
В настоящий момент полицейский отстранен от службы, у него изъяли все оружие и документы.
До этого стало известно, что в Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины.