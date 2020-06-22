Задержанный в Курской области полицейский арестован на два месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал начальника районного отдела МВД по Курской области Дмитрия Борзенкова до 18 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что полицейский подозревается в госизмене. Ему вменяется статья 275 УК России.

Также известно, что руководством УМВД Курской области начата служебная проверка в отделе полиции, где работал Борзенков.

В настоящий момент полицейский отстранен от службы, у него изъяли все оружие и документы.

До этого стало известно, что в Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины.