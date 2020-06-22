В Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины

В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г. р.», — сообщили в ЦОС.

Отмечается, что Борзенков тайно сотрудничал с подразделением службы безопасности Украины и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

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