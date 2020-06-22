Опрос: каждый третий украинец жалеет о распаде СССР

Каждый третий украинец (33,5%) жалеет, что СССР распался, показывает опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

«Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет», — говорится в публикации.

Также 35% опрошенных полагают, что нахождение Украины в СССР принесло пользу, 28% говорят о большом вреде, 25,5% не определились с ответом.

По сравнению с аналогичным опросом мая 2013 года, меньше украинцев (с 48% до 35%) стали видеть пользы в Советском союзе, и увеличилась (с 18% до 28%) доля тех, кто утверждает вред.

Советский союз распался 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности. До этого, 8 декабря, Россия, Белоруссия и Украина подписали соглашение об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ) и соответствующем распаде СССР.

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