Премьер Украины назвал Вторую мировую столкновением двух тоталитарных режимов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram назвал Вторую мировую войну столкновением двух тоталитарных режимов.

«В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами», — написал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что на войне погибли 10 миллионов украинцев. Политик призвал всегда помнить героизм и отвагу людей тех времен и уберечь будущие поколения.

22 июня Украина отмечает День скорби и чествования памяти жертв войны.

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