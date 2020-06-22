КНДР возвращает ретрансляторы на границе с Южной Кореей

КНДР повторно устанавливает на границе с Южной Кореей пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы согласно договоренностям между государствами. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам военного источника, в районах передового базирования северокорейских войск соответствующие действия зафиксировали военные Южной Кореи.

Уточняется, что громкоговорители разворачиваются сразу в нескольких точках демилитаризованной зоны.

Также отмечается, что если факт установки ретрансляторов подтвердится, Южная Корея ответит зеркально.

Ранее стало известно, что в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. Власти Республики Корея заявили, что взрыв организован КНДР. Это произошло спустя несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».

После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.

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