Трамп попросил не допустить принятие законопроекта демократов о полиции

Президент США Дональд Трамп заврели, что члены Республиканской партии выступят в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, демократы намерены принять на этой неделе законопроект, который разрушит американскую полицию.

«Конгрессмены из числа республиканцев, вероятно, будут жестко этому противостоять», — написал Трамп.

Он отметил, что нужно защищать полицию, так как она обеспечивает безопасность граждан.

Ранее Трамп подписал указ о реформе полиции США, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей.

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