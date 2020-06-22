Трамп попросил не допустить принятие законопроекта демократов о полиции
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Президент США Дональд Трамп заврели, что члены Республиканской партии выступят в конгрессе США против законопроекта демократов о реформе полиции. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, демократы намерены принять на этой неделе законопроект, который разрушит американскую полицию.
«Конгрессмены из числа республиканцев, вероятно, будут жестко этому противостоять», — написал Трамп.
Он отметил, что нужно защищать полицию, так как она обеспечивает безопасность граждан.
Ранее Трамп подписал указ о реформе полиции США, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей.
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