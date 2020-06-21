Путин допустил выдвижение на пост президента

Президент России Владимир Путин допустил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства, если будут приняты поправки в Конституцию. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», сообщает портал Вести.Ru.

По словам главы государства, он для себя «еще не решил», будет ли баллотироваться на предстоящих выборах, но не исключает такого развития событий.

«Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — заявил Путин.

Ранее президент призвал граждан принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.