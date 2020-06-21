ABC: большинство американцев недовольны действиями Трампа по борьбе с пандемией

Большинство американцев считают меры президента США Дональда Трампа по борьбе с распространением коронавируса в стране неэффективными. Об этом свидетельствуют данные опроса ABC News совместно с компанией Ipsos.

Согласно опросу, 58% американцев не одобряют действий президента в борьбе с инфекцией. Поддерживают Трампа в этом вопросе 41% граждан США.

Одобрение действий президента, по данным ABC, незначительно улучшилось с апреля текущего года, тогда американского лидера поддерживали лишь 39% опрошенных.

В США коронавирусом с начала пандемии заразились более 2,2 млн человек, погибли более 120 тыс. пациентов.

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