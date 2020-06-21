Трамп заявил, что не причастен к отставке прокурора

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к отстранению от должности нью-йоркского прокурора Южного округа Джеффри Бермана, курировавшего расследования в отношении приближенных к нему людей. Об этом сообщает РИА «Новости»/

Он уточнил, что соответствующим решением руководит генеральный прокурор.

«Генеральный прокурор (Уилльям. — примечание «Газеты.Ru») Барр работает над этим. Это его ведомство, не мое», — сказал Трамп.

Американский лидер назвал Барра «способным» прокурором. Глава Белого дома подчеркнул, что он не причастен к увольнению Бермана.

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