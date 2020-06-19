Аксенов призвал Киев согласиться с российским статусом Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал власти Украины согласиться с российским статусом полуострова. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его мнению, для Киева стало бы лучшим решением «согласиться с тем, что Крым - российский навсегда».

«Это было сделано по решению крымчан и президента РФ и, соответственно, при поддержке всех граждан России. Так что ничего им (украинским властям) не светит. Чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, тем лучше будет для всех», — сказал Аксенов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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