Депутат Слуцкий отреагировал на критику поправок Венецианской комиссией

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном... Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном...
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном...
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал рекомендацию Венецианской комиссии Совета Европы исключить поправку в ст. 79 Конституции.

В интервью «Газете.Ru» депутат подчеркнул, что Россия не отказывается от своих международных обязательств.

«Эта статья в новой редакции вовсе не исключает выполнение Россией своих международных обязательств. Мы ни в коей мере от этого не отказываемся. Однако Россия на конституционном уровне должна и обязана защищать свой суверенитет и национальные интересы. Это высший приоритет для государства. Если же решения международных организаций не противоречат нашей Конституции и не затрагивают государственный суверенитет, Россия всегда будет их исполнять в обязательном порядке», — пояснил Слуцкий.

При этом он добавил, что рекомендация европейских экспертов остается рекомендацией и не требует безусловного выполнения.

«Мы благодарны Венецианской комиссии за ее экспертное мнение, но это вовсе не означает, что Россия должна немедленно и бегом вносить изменения в принятый закон о поправках в Конституцию», — заключил он.

Ранее Венецианская комиссия вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Эксперты рекомендовали исключить поправку в статью 79 или изменить ее формулировку.

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