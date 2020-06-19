Депутат Слуцкий отреагировал на критику поправок Венецианской комиссией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал рекомендацию Венецианской комиссии Совета Европы исключить поправку в ст. 79 Конституции.

В интервью «Газете.Ru» депутат подчеркнул, что Россия не отказывается от своих международных обязательств.

«Эта статья в новой редакции вовсе не исключает выполнение Россией своих международных обязательств. Мы ни в коей мере от этого не отказываемся. Однако Россия на конституционном уровне должна и обязана защищать свой суверенитет и национальные интересы. Это высший приоритет для государства. Если же решения международных организаций не противоречат нашей Конституции и не затрагивают государственный суверенитет, Россия всегда будет их исполнять в обязательном порядке», — пояснил Слуцкий.

При этом он добавил, что рекомендация европейских экспертов остается рекомендацией и не требует безусловного выполнения.

«Мы благодарны Венецианской комиссии за ее экспертное мнение, но это вовсе не означает, что Россия должна немедленно и бегом вносить изменения в принятый закон о поправках в Конституцию», — заключил он.

Ранее Венецианская комиссия вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Эксперты рекомендовали исключить поправку в статью 79 или изменить ее формулировку.

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