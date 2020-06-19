Косачев: позиция Венецианской комиссии не повлияет на принятие поправок

Изменения в закон о поправке в ст. 79 Конституции вноситься не будут, несмотря на рекомендацию Венецианской комиссии Совета Европы. Об этом «Газете.Ru» сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Ничего не изменится. Во-первых, рекомендации Венецианской комиссии — это все же рекомендации и не более того. Во-вторых, мы убеждены в том, что наша поправка никоим образом не противоречит нашим обязательствам перед Советом Европы, в том числе по европейской конвенции о правах человека и основных свободах. Конституция формируется народом, а не извне, так тому и быть», — пояснил сенатор.

Он добавил, что заявление комиссии вызывает вопросы с юридической точки зрения.

«Я участвовал во встрече с экспертами Венецианской комиссии, которые приезжали в Москву в апреле, как раз для обсуждения данной поправки. У нас был очень содержательный разговор, где мы подробно изложили нашу аргументацию. Мы никаких категоричных возражений и рекомендаций от этих экспертов не услышали. Что-то поменялось уже позже, когда они вернулись в Страсбург. Поэтому я отношусь к их заключению с большими вопросами, я не считаю, что оно выдержанно корректно с юридической точки зрения», — заключил Косачев.

Ранее Венецианская комиссия вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда полномочиями отменять решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека.

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