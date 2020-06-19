Косачев: позиция Венецианской комиссии не повлияет на принятие поправок

Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Изменения в закон о поправке в ст. 79 Конституции вноситься не будут, несмотря на рекомендацию Венецианской комиссии Совета Европы. Об этом «Газете.Ru» сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Ничего не изменится. Во-первых, рекомендации Венецианской комиссии — это все же рекомендации и не более того. Во-вторых, мы убеждены в том, что наша поправка никоим образом не противоречит нашим обязательствам перед Советом Европы, в том числе по европейской конвенции о правах человека и основных свободах. Конституция формируется народом, а не извне, так тому и быть», — пояснил сенатор.

Он добавил, что заявление комиссии вызывает вопросы с юридической точки зрения.

«Я участвовал во встрече с экспертами Венецианской комиссии, которые приезжали в Москву в апреле, как раз для обсуждения данной поправки. У нас был очень содержательный разговор, где мы подробно изложили нашу аргументацию. Мы никаких категоричных возражений и рекомендаций от этих экспертов не услышали. Что-то поменялось уже позже, когда они вернулись в Страсбург. Поэтому я отношусь к их заключению с большими вопросами, я не считаю, что оно выдержанно корректно с юридической точки зрения», — заключил Косачев.

Ранее Венецианская комиссия вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда полномочиями отменять решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В СПЧ считают, что поправки к Конституции выведут РФ в лидеры среди социальных государств