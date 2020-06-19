Названы дата и место похорон экс-главы Чувашии Игнатьева

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который ранее умер от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что похороны состоятся в воскресенье, 21 июня.

Игнатьев скончался ранее в Санкт-Петербурге. Ему было 59 лет.

По словам замглавврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раисы Конашковой, он умер из-за развивающейся сердечно-сосудистой недостаточности, которая появилась у него после инфаркта.

Болезнь привела к нарушению функционирования внутренних органов, дополнительно состояние усугубилось двусторонней пневмонией.

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