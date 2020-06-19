В Кремле выразили соболезнование после смерти экс-губернатора Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выражают соболезнования по поводу смерти экс-губернатора Чувашии.

«Безусловно, это очень печальная новость. Конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии. Каких-то специальных заявлений президента не планируется», — сказал Песков.

Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев скончался из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Ему было 59 лет.

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