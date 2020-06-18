Скончался сын Никиты Хрущева

Скончался сын Первого экс-секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он умер на 85-м году жизни.

Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.

Сергей Хрущев являлся советским, американским и российским публицистом. Был приглашен в американский университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Эта тема стала его специализацией. Сергей Хрущев также работал в качестве профессора Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.