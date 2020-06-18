Пелоси обвинила Болтона в отсутствии патриотизма

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не намерена покупать книгу бывшего советника американского президента Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также обвинила Болтона в отсутствии патриотизма и «жульничестве».

По ее мнению, Болтон участвует в политической игре ради собственных интересов.

«Полагаю, он заработает на своей книге», — добавила Пелоси.

Она выразила сожаление в связи с решением бывшего советника президента написать и опубликовать эту книгу, поскольку «очевидно, что он знал, что президент должен покинуть свой пост».

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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