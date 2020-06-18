На Украине следователи закрыли три уголовных дела против Порошенко

На Украине следователи закрыли три уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.

«На прошлой неделе три производства... были закрыты из-за отсутствия состава преступления», — сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что речь идет о делах о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева и назначении членов Высшего совета правосудия.

Венедиктова добавила, что по-прежнему расследуются больше десяти дел, где фигурируют Порошенко и его приближенные.

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