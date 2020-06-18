Сербский вице-премьер прыгнул со сцены в толпу на предвыборном митинге

Вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций в правительстве Сербии 56-летний Расим Ляйич во время предвыборного митинга прыгнул со сцены в толпу своих сторонников, передает РИА «Новости».

На распространившемся в сети видео видно, как Ляйич с разбега бросается в руки людей, которые с ликованием его приветствовали и поддержали во время прыжка.

21 июня в Сербии состоятся парламентские выборы. Расим Ляйич является лидером левоцентристской Социал-демократической партии Сербии, с 2008 года он работает в парламенте на различных постах.