В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня
В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Манипуляции могут быть совершены на дистанционном голосовании.
О результатах проверки полиция уведомит Московскую избирательную комиссию.
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