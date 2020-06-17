У спикера парламента Казахстана выявлен коронавирус
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
У председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
Как стало известно, спикер Мажилиса 16 июня прошел очередной тест на COVID-19, который оказался положительным.
«При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно», — указано в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом