У спикера парламента Казахстана выявлен коронавирус

У председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Как стало известно, спикер Мажилиса 16 июня прошел очередной тест на COVID-19, который оказался положительным.

«При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно», — указано в сообщении.

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