Лукашенко пригласил Зеленского на форум в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Белоруссии в Киеве.

«Украинской стороне передано приглашение президента республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов», — сообщили в пресс-службе.

Мероприятие должно пройти в октябре 2020 года в городе Гродно.

Белорусская сторона также передала для Зеленского и его жены в качестве подарка к форуму две вышиванки, что должно подчеркнуть «особенность и культурную взаимосвязь» народов двух стран.

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