Эксперт: поправки могут только улучшить межнациональные отношения в РФ

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал поправки в Основной закон страны в свете межнациональных отношений.

«На мой взгляд, эти поправки никак не могут ухудшить межнациональные отношения в стране, и в принципе, наоборот — только улучшить. Большая часть населения интересуется поправками, касающимися социальных гарантий — то есть теми, которые касаются социальных сторон жизни людей. Все остальные поправки, которые касаются запрета на двойное гражданство чиновникам или на введение Госсовета, вызывают меньше интереса и понимания. Большинство людей не совсем это понимают, хотя и одобряют», — отметил он.

Однако, по словам Безпалько, существующая поправка, которая вносит понятие государствообразующего русского народа — в статье о государственном языке, о русском как государственном языке и языке государствообразующего народа — вызывала некоторый протест в национальных республиках.

«Но поскольку русские составляют большинство населения России — примерно 82-83% — то получение такого статуса, пусть и опосредованного, поскольку статья касается пункта о государственном языке, а не об определении государствообразующего народа — она вполне справедлива, и одобряется именно русским большинством населения РФ. Здравые представители нацменьшинств понимают, что в случае, если этот становый хребет сломается — то плохо будет всем народам страны. А если он сохранится — то все будут иметь право на развитие в культурном, лингвистическом и прочих отношениях. Наша страна в этом вопросе очень либеральная — у нас существуют понятие национальных республик как государств, понятие государственных языков в республиках, существует масштабнейшая государственная поддержка малочисленных народов Севера. И вообще любых народов и этносов, которые живут на нашей территории», — подчеркнул эксперт.

Поправки должны гармонизировать межнациональные отношения, добавил Безпалько. «Никаких коренных противоречий в Конституцию между нациями и этносами, которые населяют нашу страну, не закладывается», — резюмировал он.