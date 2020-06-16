Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос, планируется ли выступление Путина перед голосованием по поправкам в Конституцию, Песков отметил, что отдельное выступление не запланировано.

«Что касается прямой линии, она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, точное время проведения Прямой линии сообщат позднее.

Он отметил, что это будет полноформатная Прямая линия, где президент пообщается с гражданами.