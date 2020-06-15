Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Украинское правительство считает, что для противостояния «российской агрессии» нужно переоснастить вооруженные силы в стране. Об этом говорится в программе работы кабинета министров, который был направлен в Раду.

В тексте утверждается, что Москва якобы нарушает нормы международного права в вопросе Крыма и Донбасса. В результате этого РФ сдерживает развитие украинской экономики, считают чиновники. В связи с этим правительство предлагает утвердить системные инвестиции в укрепление обороноспособности государства.

«Повышение боевого потенциала ВСУ и других военных формирований», — говорится в проекте постановления.

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