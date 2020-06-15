Политолог: явка на голосовании по поправкам выше 50% будет хорошей

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин в разговоре с «Газетой.Ru» оценил возможные результаты по голосованию о поправках в Конституцию.

«В 1993 году во время голосования по принятию Конституции явка составляла 54,8% — почти 55%. Процент проголосовавших «за» Конституцию составил 58,4%. Надо сказать, что тогда уровень политизации был очень высокий, выборы вообще только появились — был эффект новизны. Голосование в 93-м году проводилось 12 декабря — все тогда работали, были на своих местах. Сейчас лето, время отпусков, каникулы, дачный сезон — половина страны отдыхает. Что, конечно, неизбежно скажется на явке. Мы только что выходим из пандемии коронавируса, страхи в обществе сохраняются — что также окажет влияние на явку. Поэтому если на голосовании удастся преодолеть явку в 50% — это будет очень хорошим результатом», — считает эксперт.

По мнению Данилина, если же будет как на референдуме 93-го года — то есть явка 55% — то это показатель вообще высокой гражданской активности. «В прошлый раз Конституцию поддержали 58,4% — как я уже и говорил. Сегодняшние поправки поддерживаются населением, поэтому результаты 93-го года вполне реально повторить. Хотя большинство поправок однозначно поддерживаются гражданами — вплоть до 90% — ряд поправок вызывает неоднозначную реакцию, например поправки про увеличение полномочий Госдумы, про пожизненных сенаторов, про обнуление президентских сроков, про традиционную семью как союз мужчины и женщины. Поэтому если сейчас мы получим результат 60% — это будет хорошим результатом», — добавил он.

Политолог резюмировал, что если явка будет больше 50% — это хорошо, если 55% — очень хорошо. Если результат 60% — это вполне достойный и хороший результат, подытожил Данилин.