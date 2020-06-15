Песков высказался об отношениях России и Чехии на фоне дипломатического скандала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил отношения России и Чехии на фоне дипломатического скандала с взаимным объявлением послов персонами нон грата, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков признался, что последние месяцы действительно привнесли определенные раздражители в двусторонние отношения.

«Мы не можем оставаться терпимыми к недружественным шагам со стороны Праги», — добавил он.

При этом Россия сохраняет заинтересованность в дальнейшем налаживании и поддержании добрых, партнерских отношений с Чехией, заключил он.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. В понедельник, 15 июня, Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата.

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