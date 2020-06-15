Чехия и РФ приступят к переговорам по ситуации с памятником Коневу

Россия и Чехия через несколько недель приступят к переговорам относительно ситуации с памятником советскому маршалу Коневу. Об этом сообщил посол республики в Москве Витезслав Пивонька, передает РИА «Новости».

По его словам, данная тема будет главной в ходе встречи на уровне заместителей министров иностранных дел или специальных представителей правительства.

Ранее Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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