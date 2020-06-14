Премьер Казахстана отправился на самоизоляцию

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отправился на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у главы минздрава Ерлана Биртанова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы премьера Зарину Нурланову.

«12 июня премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения », — сказала Нурланова.

Она уточнила, что анализ премьера показал отрицательный результат. Мамин продолжает работать с помощью видеосвязи.

В Казахстане коронавирус подтвердился у 14 тысяч, выздоровели больше девяти тысяч, погибли 73 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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