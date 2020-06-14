Главу Сургута госпитализировали с COVID-19
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Глава Сургута Вадим Шувалов уведомил, что его госпитализировали с коронавирусом нового типа. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Он сообщил, что в настоящее время находится в Сургутской окружной клинической больнице.
«Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву», — написал Шувалов.
Он добавил, что будет держать связь с подчиненными и коллегами дистанционно.
По последним данным, в Сургуте выявлено 812 случаев COVID-19. Всего в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 4340 случаев коронавируса, скончались 26 человек.