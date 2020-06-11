Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
По его словам, в Кремле продолжают считать этот конфликт внутриукраинским.
ЛНР и ДНР, как отметил Песков, являются самопровозглашенными республиками, которые заявили о выходе из Украины. Российские паспорта же им были выданы из гуманитарных соображений, так как «эти люди были отторгнуты своим государством».
Песков подчеркнул, что Москва работает над урегулированием этого конфликта с целью восстановить единство Украины.
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