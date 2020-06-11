Суд Стамбула приговорил экс-сотрудника генконсульства США к 9 годам за шпионаж

Бывший сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз приговорен к восьми годам и девяти месяцам тюрьмы за шпионаж и связь с организацией оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом информирует газета Milliyet в четверг.

Известно, что сам Топуз является турецким гражданином. Он свою вину не признал и потребовал оправдания.

Согласно постановлению суда Стамбула, мужчина останется под стражей для отбывания дальнейшего срока.

Топуз был арестован в октябре 2017 года. В США посчитали обвинения в отношении него необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией.

Задержанный обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Предполагается, что Топуз тесно сотрудничал с бывшими сотрудниками турецких правоохранительных органов, которых Анкара считает причастными к организации Гюлена (FETO).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура Турции санкционировала арест около 200 военных по делу Гюлена