Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в оказании давления

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии «Европейская солидарность» в оказании давления на нее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

Порошенко и его коллеги по фракции пришли в офис генпрокурора и «ворвались» в кабинет Венедиктовой, «повредив вещи работникам охраны», указано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении является неправомерным.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявили подозреваемым по делу о незаконном назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

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