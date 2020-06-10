В Кремле согласны с мнением Патрушева о деструктивной деятельности США в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева о том, что структуры США ведут деструктивную деятельность в России через некоммерческие организации, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что мнение Кремля является схожим.

«Это очевидно, это все видно невооруженным взглядом», — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что со стороны США проводится последовательная концептуальная линия такого рода.

Он напомнил, что речь об этом шла и ранее, а также добавил, что есть множество подтверждающих эту мысль примеров.

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