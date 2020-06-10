На Украине возбуждено уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой заявление главы отдела госбюро Вадима Приймачока.

Отмечается, что экс-глава государства получил письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве.

В документе указано, что он подозревается в предоставлении незаконного приказа, который спровоцировал тогдашнего главу внешней разведки Сергея Семочко к превышению служебных полномочий.

В апреле 2019 года Порошенко отстранил Семочко от должности.

В настоящее время госбюро готовит ходатайство о применении меры пресечения в отношении экс-президента.

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