Япония возьмет на себя инициативу по разработке заявления G7 по Гонконгу

Япония намерена взять на себя инициативу по разработке совместного заявления G7 о ситуации вокруг Гонконга, связанной с решением Пекина подготовить законопроект о национальной безопасности на территории. Об этом передает ТАСС со ссылкой на японского премьер-министра Синдзо Абэ.

«Япония намерена взять на себя инициативу в G7, исходя из необходимости публикации единого заявления, основанного на принципе «одна страна - две системы», — заявил Абэ.

Ранее в СМИ появилась информация, что внешнеполитические ведомства стран G7 согласовывают текст совместного заявления, в котором предполагается потребовать от Китая пересмотреть решение о подготовке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.

Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.

Всего за полгода в особом административном районе КНР прошло более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.

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