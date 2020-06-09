Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.

В Бухаресте считают, что наращивание военного потенциала России в Крыму и проведение военных учений является вызовом и создает угрозу для безопасности границ ЕС и НАТО.

Высший совет обороны уже одобрил документ, который признает Россию враждебным государством и угрозой региону. Он вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО

— СМИ: Россия помогла Европе в борьбе с COVID-19, не требуя ничего взамен

— Страны Евросоюза создали Кибернетические силы