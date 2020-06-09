Румыния может признать Россию враждебным государством
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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
В Бухаресте считают, что наращивание военного потенциала России в Крыму и проведение военных учений является вызовом и создает угрозу для безопасности границ ЕС и НАТО.
Высший совет обороны уже одобрил документ, который признает Россию враждебным государством и угрозой региону. Он вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента.
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