Лондон послал Москве сигналы готовности к восстановлению сотрудничества
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что Москва получает от официального Лондона сигналы о желании восстановить британо-российское сотрудничество.
Титов согласился, что странам пора перевернуть страницу в отношениях и двигаться дальше, поэтому Россия остается привержена настрою на наращивание взаимовыгодный контактов в различных сферах.
«Готовы идти в направлении нормализации и развития связей настолько далеко, насколько к этому готова британская сторона», — сказал Титов «Интерфаксу».
Заключая, Титов отметил, что отношениям стран необходимо время, которое покажет реальны ли намерения Лондона двигаться по пути восстановления отношений.
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