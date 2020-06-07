Захарова о протестах в США: «посеяв хаос, они получили хаос у себя»

США, где сейчас проходят массовые протесты, столкнулись с последствиями своих же идей, включающих расшатывание обстановки в других государствах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Они (США и Европа) получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — сказала Захарова.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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