Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. Об этом она заявила в интервью телеканалу «112».

Зеленский обещал гражданам страны «новые лица», однако у власти остаются люди, симпатизирующие бывшему президенту страны Петру Порошенко, отметила Лукаш. Она подчеркнула, что Зеленский «окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей».

Кроме того, посты в органах власти занимают люди, «удобные кому нужно за океаном», уверена бывший министр.

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