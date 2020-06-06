Зеленский заявил, что понимает протестующих против Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов против министра МВД страны Арсена Авакова, однако не может найти лучшую кандидатуру на этот пост, сообщает РИА «Новости».

«До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего протесты. <...> Если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести до конца», — сказал президент.

Он пояснил, что Аваков должен завершить расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца.

Ранее на Украине прошли массовые акции с требованием отставки Арсена Авакова из-за резонансных преступлений в стране.

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