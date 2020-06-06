Высылаемых из Чехии российских дипломатов оперативно доставят на родину

Два российских дипломата, которых выдворяют из Чехии, покинут Прагу в воскресенье и направятся в Москву. Об этом рассказал ТАСС замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

«Найден способ отправить их из Чехии в Россию», — констатировал Брюханов.

Отправка дипломатов запланирована на воскресенье, 7 июня.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чехия объявила сотрудников посольства РФ персонами нон грата

— В РФ назвали гнусной провокацией решение Чехии выслать российских дипломатов

— МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии