Высылаемых из Чехии российских дипломатов оперативно доставят на родину
Два российских дипломата, которых выдворяют из Чехии, покинут Прагу в воскресенье и направятся в Москву. Об этом рассказал ТАСС замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.
«Найден способ отправить их из Чехии в Россию», — констатировал Брюханов.
Отправка дипломатов запланирована на воскресенье, 7 июня.
5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.
В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
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