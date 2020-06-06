ОП: текущая эпидемиологическая  ситуация позволяет проведение голосования 1 июля

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ должно пройти 1 июля 2020 года, сделать это позволяет и эпидемиологическая и политическая составляющие, рассказал «Газете.Ru» член общественной палаты РФ Константин Комков.

Ранее в СМИ стали появляться скептические оценки установленной даты голосования в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Сейчас в России увеличивается количество тестов на инфекцию, страна выходит на положительную динамику по случаям COVID-19. Всю прошедшую неделю мы с коллегами изучали ситуацию, и пришли к выводу, что на участках для голосования действительно будут приняты максимальные меры эпидемиологической безопасности», — рассказал эксперт.

По его словам, все люди, находящиеся на участках, будут пользоваться средствами индивидуальной защиты, также не будет прямого контакта между ними. К тому же, голосование пройдет в несколько дней.

«Предусмотренный комплекс мер практически совпадает со вторым и третьим этапами выхода из ограничений по пандемии. В целом, этим вопросам уделяется повышенное внимание со стороны ЦИК», — резюмировал эксперт.