В РФ назвали гнусной провокацией решение Чехии выслать российских дипломатов

Директор СВР Сергей Нарышкин считает решение Праги выслать двух российских дипломатов подлой и гнусной провокацией, которая требует ответа, передает «Интерфакс».

«Ответные меры будут», — отметил Нарышкин.

По его словам, такой поступок в целом является гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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