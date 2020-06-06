В РФ назвали гнусной провокацией решение Чехии выслать российских дипломатов
Директор СВР Сергей Нарышкин считает решение Праги выслать двух российских дипломатов подлой и гнусной провокацией, которая требует ответа, передает «Интерфакс».
«Ответные меры будут», — отметил Нарышкин.
По его словам, такой поступок в целом является гнусной и подлой провокацией со стороны чешских властей.
5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.
В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
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