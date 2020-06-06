Глава парламента Ливии приедет Москву с официальным визитом

Глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех приедет в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ливийского дипломатического источника из Палаты.

По его словам, политик прибудет в российскую столицу после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире в субботу, 6 июня.

Предполагается, что в Москве Салех намерен присутствовать на консультациях по политическому процессу в Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ПНС Ливии установили контроль над двумя районами под Триполи

— «Надежда есть»: в Ливии решили возобновить переговоры

— Лавров обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с генсеком ООН