Россию не пригласили на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии
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В посольство России в Париже не поступали приглашения на мероприятия, посвященные 76-й годовщине высадке союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского диппредставительства.
«Российское посольство не получало приглашения на торжества в Нормандии», — сказал российский дипломат.
Как отмечает агентство, в связи с эпидемией COVID-19 большинство торжественных мероприятий, традиционно проходящих на побережье Атлантического океана, отменены. Однако на тех из них, которые все же будут проведены, будет очень ограниченное число участников.
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