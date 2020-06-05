Заразившийся COVID-19 депутат ГД Ионин рассказал о течении болезни

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин уведомил, что у него наблюдается самый легкий вариант коронавируса нового типа, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что у него диагностирована только односторонняя пневмония, а поражение легких соcтавляет только 5%.

«Самый легкий вариант коронавируса. Амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача», — сообщил Ионин после посещения доктора.

Ранее парламентарий сообщил, что COVID-19 был обнаружен у него 4 июня.

По последним данным, в России выявлено 449,8 тыс. случаев коронавируса, из них — 5528 смертельных исходов. Число выздоровевших достигло 212,6 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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