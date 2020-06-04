Захарова назвала чушью заявления Берлина о «хакерских атаках» Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления Берлина о «хакерских атаках» Москвы на Бундестаг, пишет РИА «Новости».

«Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это стопроцентно Москва... – это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь», — сказала Захарова.

Ранее МИД Германии уведомил российского посла в Берлине Сергея Нечаева о том, что прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Германия заявила, что есть «веские свидетельства» того, что Бадин был сотрудником ГРУ.

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